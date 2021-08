Com bilhões em caixa, Loft adere à moda do cashback ao vender imóveis

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Os bilhões despejados nas startups do ramo imobiliário começam a chegar a quem quer trocar de apartamento ou de casa. A Loft, empresa que recebeu aportes de cerca de 2,7 bilhões de reais neste ano, aderiu à promoção da moda, o cashback, uma forma de “comprar” clientes. Quem comprar ou vender um imóvel pela plataforma vai receber 3% do dinheiro de volta, diretamente na conta bancária, para usar como quiser, desde que negocie um outro imóvel pela plataforma num período de seis meses. O percentual vai valer sobre o preço do imóvel mais barato, mas não haverá limite de valor. Este mercado de startups imobiliárias anda aquecido e a concorrente Quinto Andar recebeu ontem um aporte de mais de 600 milhões de reais.