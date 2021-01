Cidade de São Paulo entra em fase vermelha a partir desta sexta, às 20h

Após novas discussões no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria decidiu impor restrições mais severas à Grande São Paulo, incluindo a capital paulista. A partir das 20h desta sexta-feira, 22, toda a região entrará para a fase vermelha, a mais dura do plano de contingência do governo paulista. A restrição valerá até as 6h de segunda-feira e retornará às 20h durante os dias de semana. O anúncio será feito nesta sexta, às 12h45, no Palácio dos Bandeirantes. Assim como neste primeiro fim de semana, a fase vermelha valerá em período integral para todos os fins de semana até que as restrições sejam reduzidas.

Nesta quinta-feira, 21, o Radar Econômico informou que o governo mudaria a fase da capital e da região metropolitana. Na quarta, 20, ele havia sido aconselhado a elevar para a fase laranja — uma acima da fase amarela, que é a atual. Contudo, a situação dos hospitais da região piora rapidamente, o que forçou a mudança para a fase vermelha.

