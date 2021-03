Carta de banqueiros e economistas sofre ataque hacker

A carta aberta que foi circulada por banqueiros e economistas cobrando medidas efetivas de combate à pandemia sofreu um ataque hacker neste domingo, 21. Foi uma tentativa de impedir o aumento do número de adesões, disse ao Radar Econômico um dos principais economistas que assina o documento. Com isso, a carta que estava circulando por um link do Google Drive para obter mais adesões saiu do ar. Até o início da noite cerca de 500 economistas, banqueiros e empresários haviam assinado a carta.