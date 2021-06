Carrefour deve pagar R$ 120 milhões por morte de Beto Freitas

O Carrefour informou em fato relevante na manhã desta quarta-feira, 9, que está próximo de fechar um Termo de Ajustamento de Conduta com as autoridades envolvendo valores de 120 milhões de reais, por conta da morte Beto Freitas em uma das lojas do grupo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Freitas, um homem negro de 40 anos, foi espancado e asfixiados por seguranças do supermercado, na véspera do Dia da Consciência Negra.