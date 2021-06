Burger King faz homenagem a funcionários LGBTQia+ em campanha

A rede de lanchonetes Burger King lança nesta terça-feira, 01, uma campanha para marcar o mês do Orgulho LGBTQia+ e resolveu fazer uma homenagem a seus funcionários. Eles vão estampar fotos da campanha “A PARADA BK” que vai tomar as ruas de São Paulo e suas histórias serão contadas em uma página especial na internet. A empresa tem 16 mil colaboradores, dos quais mais de 2.700 se autodeclaram LGBTQia+. A rede diz que quer continuar usando sua voz para ampliar a diversidade no país. Recentemente, o Burger King esteve entre as empresas que se engajaram publicamente contra um projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo que impedia a diversidade em peças de publicidade infantil. A reação das empresas levou o projeto a ser reavaliado pelos deputados e antes de ser votado voltou para as comissões da casa. O Burger King também vai patrocinar o show com Pepita e Mateus Carrilho na Parada LGBTQia+ de São Paulo, que mais uma vez será toda virtual.