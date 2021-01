Burger King chama quatro ‘Paulos Guedes’ para falar de economia

O Burger King iniciou o ano com uma nova promoção e mais uma campanha de marketing ousada. Para falar dos sanduíches que custarão 9,90 reais — os lanches participantes são o Whopper, Big King, Cheddar duploo, Cheeseburger duplo bacon, Rodeio Duplo e Chicken Duplo —, a rede foi atrás dos “Paulos Guedes” da vida real. Quatro pessoas, homônimas do ministro da Economia, dão “ensinamentos” sobre economia enquanto saboreiam os sanduíches promocionais. A campanha, que será veiculada a partir desta segunda-feira, pode ser vista no vídeo abaixo.

“Temos em nosso posicionamento um tom leve e divertido de comunicar as nossas novidades, por meio de campanhas que sejam disruptivas e inovadoras. Para contar ao público sobre a nossa nova promoção, encontramos uma maneira de mostrar que poder aproveitar os seus sabores preferidos, em diferentes opções de sanduíches e pelo valor de 9,90 reais é um ótimo investimento”, ressalta Thais Souza Nicolau, Diretora de Marketing do Burger King no Brasil.

