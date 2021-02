Briga da indústria sobre antidumping chega ao Congresso

Uma disputa que está dividindo os industriais brasileiros acaba de alcançar o Congresso Nacional. Parte dos industriais querem acabar com medidas antidumping e as associações que fazem parte promoveram uma enxurrada de pedidos na Câmara de Comércio Exterior, a Camex. Outra parte, que recebeu no passado a proteção, tenta manter as medidas.

Entrou em campo, então, um time de deputados para ajudar os industriais que temem perder a proteção comercial. Afonso Motta (PDT/RS), Jerônimo Goergen (PP/RS), Orlando Silva (PCdoB/SP), Rodrigo Agostinho (PSB/SP), Vitor Lippi (PSDB/SP), Lídice da Mata (PSB/BA), Lucas Redecker (PSDB/RS), e Marcos Pereira (Republicanos/SP), que já foi ministro de Indústria e Comércio, protocolaram um Projeto de Decreto Legislativo que retira poderes da Camex. Na prática, o texto inviabiliza a revisão de medidas antidumping sem a aprovação do Congresso.

Dessa forma, os deputados levaram para dentro do Congresso uma briga que ainda estava nos bastidores do Executivo e de federações industriais. Será uma briga e tanto.

