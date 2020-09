Banco BR Partners e construtora You, Inc. adiam abertura de capital na B3

A fila de IPOs na B3, a bolsa de valores oficial do Brasil, está esvaziando. Sem retomada econômica, a tendência é que o Ibovespa “ande de lado”, como tem acontecido nas últimas semanas. Devido à alta volatilidade, o banco de investimentos BR Partners decidiu protelar sua abertura de capital. Como a oferta é 100% primária para expansão do banco e o momento é de instabilidade, os controladores da companhia escolheram esperar. Especialistas de mercado avaliaram que a BR Partners teria capacidade para levantar até 885,8 milhões de reais em seu IPO. Mas o prazo reservado para a operação venceu nesta terça-feira, 22. Vai ficar para depois. No ramo das incorporadoras, a You, Inc também decidiu adiar sua inserção na bolsa de valores. Com a fila de empresas do setor sendo listadas na B3, os executivos da companhia entendem que os múltiplos foram jogados para baixo e resolveram esperar um melhor momento. O assunto IPO voltará à mesa em algum momento de 2021, ainda não determinado.

