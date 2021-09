Bolsonaro teme eleição e quer golpe ou impeachment, diz ex-marqueteiro

Marcos Carvalho, o ex-marqueteiro do presidente Jair Bolsonaro, que trabalhou na campanha bolsonarista de 2018, diz que o presidente não desacredita de verdade no sistema eleitoral, mas teme, até num certo nível de desespero, as eleições de 2022 e por isso quer ficar de fora delas. “Muitos desavisados acreditam que foram às ruas no 7 de Setembro para apoiar Bolsonaro em 2022, mas o único apoio que ele busca é uma saída para não ter que concorrer – seja por golpe, seja por impeachment”, disse Carvalho ao Radar Econômico. “Para Bolsonaro é muito mais confortável falar para a bolha do que para o país. Por isso mesmo, nem uma única palavra foi dita sobre as grandes mazelas atuais, como inflação, crise energética e desemprego”.