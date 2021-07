Bolsonaro diz que vai reduzir PIS e Cofins do diesel

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai anunciar nos próximos dias uma redução de PIS e Cofins que incide sobre o óleo diesel. Vai cortar dos atuais 0,31 centavos de real para 0,27 centavos de real. Uma redução de 0,04 centavos por litro, num aceno aos caminhoneiros que começam a ficar incomodados com novos aumentos do preço do combustível pela Petrobras. Em contrapartida, Bolsonaro que já conversou com o ministro Paulo Guedes e que vão tirar a isenção tributária de outro setor, mas não adiantou quem vai perder benefícios. O anúncio foi feito durante cerimônia alusiva à sanção da MP que privatiza a Eletrobras.