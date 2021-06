Bolsa abre semana à espera de juros, Eletrobras, venda da BR Distribuidora

VEJA Mercado Abertura, 14 de junho.

A semana já abre com a expectativa dos investidores em torno dos juros. Vai ter definição no Brasil e nos Estados Unidos, que recentemente registraram índices de inflação acima do previsto. Inflação como se sabe tende a gerar expectativa de juros mais altos. As reuniões dos comitês de política monetária acontecem na quarta-feira. No Brasil, também tem índice de nível de atividade, a expectativa em torno de medidas de racionamento de energia do governo e a votação da Medida Provisória da privatização da Eletrobrás no Senado. O anúncio de antecipação do calendário da vacina anunciado pelo governo de São Paulo também tende a mexer em ações de shoppings e turismo.

Antes disso, alguns fatos relevantes que vieram a público desde o fechamento de sexta-feira podem influenciar em algumas ações no mercado de hoje. Especialmente os da Petrobras e BR Distribuidora. A Petrobras vai vender toda a fatia que ainda possui na distribuidora, em torno de 37,5%. Segundo comunicado da BR Distribuidora, a petroleira pediu ajuda para fazer uma oferta secundária destas ações.

O Carrefour anunciou que fechou finalmente o acordo inédito com as autoridades para colocar 115 milhões de reais em um fundo de combate ao racismo e inclusão racial. O acordo vem por conta da morte de Beto de Freitas em um dos supermercados do grupo.

No setor de energia elétrica, a EDP concluiu a compra da participação da AES Tietê na AES Inova, focada em energia solar. Já a Light iniciou a captação de quase 1 bilhão de reais em debêntures.