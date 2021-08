Boeing quer investir na Virgin Orbit, de Richard Branson

A Boeing vai comprar um pedaço da Virgin Orbit, a empresa de Richard Branson que lança pequenos satélites no espaço. Branson é também dono da Virgin Galactic, que foi à borda do espaço antes de Jeff Bezos. A informação é do jornal The Wall Street Journal, que diz que a fabricante de aviões americana deve fazer parte, como investidora, da fusão entre a Virgin Orbit e um fundo SPAC que vai resultar em um negócio de 3,2 bilhões de dólares, algo como 17 bilhões e reais. A Virgin vai ser listada na Nasdaq com esta fusão. A Boeing ficou muito conhecida dos brasileiros quando comprou a parte de aviação comercial da Embraer e, no ano passado, desistiu do negócio.

+O que é SPAC, que está tentando fazer uma fusão com a Embraer?