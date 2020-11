Boeing 737-MAX recebe autorização nos EUA para voltar a voar

Depois de quase dois anos dos dois acidentes fatais que deixaram 346 mortos na Etiópia e na Indonésia, o modelo 737-MAX 8, fabricado pela Boeing, voltará a voar. Nesta terça-feira, 17, a FAA (a Anac americana) aprovou o retorno. A FAA ainda vai detalhar as mudanças no software da aeronave e os treinamento necessários que a Boeing deverá fornecer aos seus pilotos para retomar os voos comerciais.

No Brasil, isso é boa notícia para a Gol. Atualmente, a companhia possui sete aeronaves 737 MAX-8 paradas e receberá mais 16 do mesmo modelo e que já se encontram montadas no pátio da Boeing, em Seattle.

