Bitcoin será aceito como moeda para pagamento de franquias brasileiras

A aceleradora de franquias 300 Franchising, que reúne 70 redes brasileiras no seu portfólio e fatura 1,7 bilhão de reais, começou a aceitar as criptomoedas bitcoin e ethereum para o pagamento das taxas de franquias. A empresa acredita que com a estratégia pode atrair aqueles investidores que já possuem as moedas e querem fazer negócios usando suas criptomoedas ou querem apenas diversificar carteira.

O bitcoin é a criptomoeda mais negociada e famosa do mundo e faz parte da carteira de investimentos de empresas como a Tesla, de Elon Musk. A moeda chegou a valer 64 mil dólares em seu auge no primeiro trimestre deste ano ano, mas acabou perdendo valor chegando a ser negociada abaixo de 30 mil dólares com discussões sobre os efeitos ambientais que sua mineração causam ao mundo. Desde domingo, o bitcoin está se recuperando e nesta terça-feira voltou aos 41 mil dólares.