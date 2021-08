Bitcoin ensaia bater novamente nos US$ 50 mil

O bitcoin voltou a ensaiar uma retomada e ultrapassou os 48 mil dólares no fim de semana, levando todo o mercado de criptomoedas a ultrapassar o valor de 2 trilhões de dólares pela primeira vez desde maio. A moeda já chegou a valer quase 65 mil dólares, no auge da euforia com as criptomoedas que culminou num dos maiores IPOs da Nasdaq com a Coinbase, corretora de criptomoedas. No domingo, o bitcoin corrigiu um pouco o preço, mas nas últimas 24 horas voltou a subir cerca de 3%. Em reais, está valendo nesta manhã 250 mil reais.