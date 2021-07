Bitcoin dispara em 24 horas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O bitcoin disparou nas últimas 24 horas e chegou a ultrapassar os 39 mil dólares. Em reais, ultrapassou 200 mil reais. É uma alta de quase 13%. O bitcoin que já chegou a valer quase 65 mil dólares neste ano, nas últimas semanas caiu para menos de 30 mil dólares. A recente recuperação é em parte, como não poderia deixar de ser, reflexo do que andam falando Elon Musk e Jack Dorsey. Musk disse na semana passada que em breve a Tesla vai voltar a aceitar o bitcoin e Dorsey, fundador do Twitter, disse que a rede social vai investir agressivamente na moeda.

“Eu acho que (o bitcoin) tem uma grande parte do nosso futuro. Acho que há muita inovação além de apenas dinheiro a ser obtido, especialmente quando pensamos em descentralizar mais as mídias sociais e fornecer mais incentivos econômicos. Portanto, acho que é extremamente importante para o Twitter e para os acionistas do Twitter que continuemos a olhar para o espaço e a investir agressivamente nele”, disse Dorsey na divulgação de resultados na semana passada.