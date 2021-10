Atualizado em 20 out 2021, 11h23 - Publicado em 20 out 2021, 11h09

Quem achou que era o fim do bitcoin quando ele saiu de 64 mil dólares para menos de 30 mil dólares, no primeiro semestre deste ano, estava redondamente enganado. Nesta quarta-feira, 20, a criptomoeda atingiu seu recorde histórico e chegou a ser negociada um pouco acima de 66 mil dólares. O novo recorde vem na esteira do lançamento bem-sucedido do primeiro fundo negociado em bolsa de futuros de bitcoin dos EUA.