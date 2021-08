BC reconhece inflação generalizada e começa temporada de revisão da Selic

O recado do Banco Central de que finalmente não vê mais a inflação como temporária, e enfatizando de que é generalizada, já está fazendo as casas a reverem suas projeções de Selic para o ano. Poucas horas depois do resultado da reunião do Copom nesta quarta-feira, 04, o Credit Suisse anunciou que agora espera que a Selic termine o ano a 8,25%, um ponto a mais do que a previsão anterior. “O documento confirma nossa visão de que o Banco Central está mais preocupado com a inflação e implementará uma estratégia do tipo “o que for preciso” para ancorar as expectativas de inflação no horizonte da política monetária.” No mercado em geral, até o último boletim Focus, a expectativa era de uma Selic a 7% até o fim de 2021. O Credit Suisse diz que daqui até o fim do ano acredita que o Copom vai subir um ponto percentual os juros a cada reunião.

Nesta quarta, o Copom decidiu aumentar a Selic de 4,25% para 5,25% ao ano.