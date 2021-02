BC faz dois leilões para conter dólar ‘estressado’ com auxílio emergencial

O mercado de câmbio não estava de sorrisos para o Brasil esta terça-feira, 9. Isso porque nenhum investidor está gostando do papo que corre em Brasília de que o auxílio emergencial poderá ficar fora do Teto de Gastos. Assim, o dólar, o risco país e os juros futuros estavam disparando durante o pregão. O Banco Central, então, decidiu intervir em meio às negociações — algo que não fazia desde o ano passado. Fez o primeiro leilão, às 14h10, e sobrou oferta. Não desistiu e fez um segundo leilão, às 15h10, com os dólares que não foram adquiridos no primeiro. Só assim conseguiu reverter a tendência de alta, fazendo a moeda americana cair a 5,36 reais.

