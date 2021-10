Banco relata supervazamento de chaves Pix

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) comunicou que detectou o que chamou de “consultas indevidas” a dados relacionados de mais de 395 mil chaves Pix registradas em números de telefones e de não-clientes do banco. A instituição diz que suspeita que o acesso foi feito por meio de uma engenharia social que usou duas contas bancárias de clientes para acessar as chaves dos não-clientes. A quantidade de chaves é significativa dado que o banco não possui nem um milhão de clientes. Já o Banco Central disse que houve um vazamento de dados de chaves Pix que estavam sob a responsabilidade do banco, por conta de falhas pontuais da instituição. De qualquer forma, o BC informa que dados como senhas, saldos ou outras informações sob sigilo bancário ficaram preservados.