Banco Inter será Inter Plataform e vai deixar o Brasil

VEJA Mercado | Abertura | 7 de outubro.

Já no final do pregão de ontem, o mercado teve uma reviravolta com as notícias de que os congressistas do Partido Republicano toparam aumentar o teto da dívida americana e o presidente da Rússia, Vladmir Putin, deu sinais de que vai reduzir o preço do gás para a Europa. Os mercados parecem que vão seguir nesta toada hoje. Sem agendas econômicas hoje, a bolsa brasileira tende a reagir às notícias do mundo corporativo.

Um dos destaques nos fatos relevantes está a decisão do Banco Inter de fazer uma reorganização societária para que passe a ser negociada em bolsa americana. A empresa passará a se chamar Inter Plataform, não terá mais ações na B3, apenas BDRs. As ações do Banco Inter vem apanhando e só no último mês perdeu 30% do seu valor. Mesmo com as quedas, em um ano, as ações dobraram de valor.