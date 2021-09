Audiovisual está retomando, mas existe desesperança, diz Lucio Mauro Filho

A retomada do audiovisual já está acontecendo, mas existem gargalos e desesperanças, constata o ator Lúcio Mauro Filho. Para ele, nunca foi tão importante formar, trocar informações ou mesmo dar esperança para os profissionais em formação num momento em que as empresas internacionais, por conta do streaming, chegam de maneira tão forte ao país. “Quanto mais engajado e com mais informação, mais proteção, inclusive, vamos conseguir ter para que essa chegada das multinacionais da cultura não sejam uma via de mão única, mas de mão dupla”, diz o ator, que é o convidado brasileiro deste ano para a masterclass da sexta edição do Faciuni Bolsas, projeto da DirecTV que promove uma espécie de festival de cinema universitário na América Latina.

Estudantes universitários de cinema de nove países da América Latina, entre eles o Brasil, podem se inscrever para participar da seleção do concurso cultural que foi desenvolvido pela DirecTV LatinAmerica, em parceria com a Sundance Collab, aUSC School of Cinematic Arts, a Warner Bros e a Creative Artists Agency (CAA). O prazo das inscrições termina em dezembro. O prêmio para os vencedores de cada país é um curso na Warner Bros , que neste ano será online por conta da pandemia. A empresa também vai premiar com 20 mil reais o estudante e mais 10 mil reais para a universidade de origem dos ganhadores, para que possam comprar equipamentos. Sandro Mesquita, vice-presidente de Responsabilidade Social da Vrio, a empresa dona da DirecTV e Sky, conta que a premiação em dinheiro é essencial porque muitos ganhadores não possuem os equipamentos necessários para poderem fazer seus trabalhos.