AstraZeneca pode retomar testes da vacina contra Covid-19 em uma semana

A AstraZeneca, a empresa que desenvolve uma das potenciais vacinas contra a Covid-19, pode retomar os testes em uma semana. A informação foi publicada originalmente pelo Financial Times e confirmada pelo Radar Econômico. Nesta quarta, 9, a companhia publicou um novo comunicado. “Em grandes ensaios clínicos, as doenças acontecem por acaso e devem ser revistas de forma independente. A AstraZeneca está trabalhando para agilizar a revisão do evento único para minimizar qualquer impacto potencial no cronograma do teste. Estamos comprometidos com a segurança de nossos participantes e os mais altos padrões de conduta em nossos testes.”

Na terça, 8, a companhia afirmou que reações adversas em um dos pacientes no Reino Unido forçaram a companhia a parar os testes em larga escala, na chamada fase 3. Os testes envolvendo a vacina da AstraZeneca, no Brasil, estão acontecendo em pareceria com a Fiocruz e também foram paralisados. “Esta é uma ação de rotina que deve acontecer sempre que houver uma doença potencialmente inexplicada em um dos ensaios, enquanto ela é investigada, garantindo a manutenção da integridade dos ensaios. Em grandes ensaios, as doenças acontecerão por acaso, mas devem ser revisadas independentemente para verificar isso com cuidado”, disse a empresa em comunicado.

