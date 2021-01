AstraZeneca oferece mais doses da vacina vindas da Índia

A AstraZeneca, laboratório responsável pelo desenvolvimento da vacina de Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, percebendo o mal-estar causado pela demora no envio de 2 milhões de doses de seu imunizante provenientes da Índia, está trabalhando para disponibilizar mais doses ao Brasil. As doses também viriam de parceiros do laboratório no país asiático. As negociações, que estão sendo feitas entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, ainda estão em estágio inicial, conforme relatou ao Radar Econômico um parceiro brasileiro privado da iniciativa para a produção da vacina no país. Segundo esta fonte, o volume chegaria a 16 milhões de doses e poderia estar disponível em meados de fevereiro. O Radar Econômico apurou, junto à AstraZeneca, que não há um volume fechado, mas que, sim, o laboratório está entrando em contato com seus parceiros indianos para exportá-las ao Brasil.

