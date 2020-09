As seguradoras devem devolver os prêmios ganhos na pandemia?

Uma polêmica impactou o mercado de seguros nos Estados Unidos nos últimos meses. Dezenas de seguradoras estão devolvendo parte dos prêmios cobrados por seguros durante a pandemia. Isso aconteceu porque, na visão de autoridades locais, se um consumidor não utiliza seu carro, seu comércio ou qualquer outro bem segurado, os custos com o seguro devem cair. Com a pandemia e o confinamento, muitos segurados deixaram se expor a riscos. O resultado foi a devolução de bilhões de dólares

Pois aqui no Brasil, um deputado está com a mesma mentalidade. Glaustin da Fokus (PSC-GO) protocolou um projeto de lei pedindo que as sociedades seguradoras restituíam parte dos prêmios cobrados dos segurados “pela considerável diminuição dos riscos dos contratos de seguros dos ramos de automóveis e de responsabilidade civil facultativa, em virtude da pandemia do coronavírus”. Caberá ao Congresso decidir.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter