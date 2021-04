Armas: EUA proíbem exportações de empresas de supercomputação chinesas

O departamento de comércio americano anunciou nesta quinta-feira, 08, que está proibindo sete empresas chinesas de supercomputação de exportar tecnologia americana. Esta é a primeira medida do governo Joe Biden para tentar dificultar a obtenção de tecnologia americana pela China, sob o argumento de segurança nacional, seguindo os passos de seu antecessor Donald Trump. As empresas que agora estão com as atividades de exportação restritas são acusadas pelo departamento de comércio de ajudar militares chineses a produzir inclusive armas de destruição em massa. A secretária de comércio dos Estados Unidos, Gina M. Raimondo, divulgou a seguinte declaração: “As capacidades de supercomputação são vitais para o desenvolvimento de muitas – talvez quase todas – armas modernas e sistemas de segurança nacional, como armas nucleares e armas hipersônicas. O Departamento de Comércio usará toda a extensão de suas autoridades para evitar que a China aproveite as tecnologias dos EUA para apoiar esses esforços desestabilizadores de modernização militar. ”