Apple adia volta aos escritórios por causa da variante delta

A Apple decidiu adiar mais uma vez o retorno dos funcionários aos escritórios da empresa no mundo inteiro e a volta agora está prevista para acontecer somente em janeiro de 2022. Outras duas big techs, Facebook e Amazon, também já tinham tomado decisões semelhantes para seus escritórios nos Estados Unidos. No caso do Facebook, a previsão era de que 100% dos funcionários voltassem em outubro e agora o prazo foi revisto para janeiro, mas os funcionários que quiserem podem voltar aos escritórios. As decisões de manter o home-office foram tomadas com base no aumento de casos de Covid-19 por conta da variante delta.