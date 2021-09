Ameaça de contágio chinês atinge mercados globalmente

VEJA Mercado | Abertura | 20 de setembro.

O clima nas bolsas mundiais está péssimo antes mesmo da abertura das principais bolsas por conta da queda dos preços das commodities, respondendo ao medo do contágio da crise do setor imobiliário chinês. Muitos investidores temem que a China esteja passando pelo seu subprime com a Evergrande, uma das maiores incorporadoras imobiliárias chinesa que está à beira do precipício com calote nos empréstimos. Com a crise imobiliária, o setor de construção desacelera, e ainda tem o fato de que a China está reduzindo uso de aço por conta de metas ambientais. O resultado é o preço do minério de ferro derretendo. A commodity cai 8% na bolsa de Singapura.

Por conta desse clima, a semana nem havia começado na bolsa de valores brasileira e a Vale e Petrobras já estavam despencando no pré-market americano.

Nos fatos relevantes, a Rumo Logística, do Grupo Cosan, informou que deve assinar hoje contrato com o governo do Mato Grosso para construção de ferrovia com investimentos de 9 a 11 bilhões de reais. A AES Brasil anunciou uma oferta primária de ações. E o IRB tem um novo presidente: Raphael Afonso Godinho de Carvalho.