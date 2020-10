Ambev colhe os frutos do crescimento do Zé Delivery

22 out 2020, 14h58

Obviamente que a Ambev não imaginava lá em 2016 que um aplicativo de delivery de bebidas pudesse ter uma finalidade tão importante quanto o Zé Delivery conquistou durante a pandemia de Covid-19. Mas o fato é que o aplicativo cresceu — e muito este ano — e, agora, a Ambev colhe os frutos da aposta ousada feita em 2016.

Segundo dados levantados pelo JP Morgan, o Zé Delivery foi baixado 3,3 milhões de vezes em 2020, ante 1,47 milhão durante todo o ano passado. O número de usuários ativos do Zé Delivery no terceiro trimestre foi de 524 mil por dia no terceiro trimestre, mais de quatro vezes a média de 2019.

