Alpargatas perde dinheiro com a Osklen

A Alpargatas anunciou que está para vender a Osklen, que foi avaliada em 400 milhões de reais segundo fato relevante da companhia. Isso significa que se tudo der certo, no fim do negócio, a Alpargatas vai receber 240 milhões pelos 60% que detêm na companhia a serem pagos pelo Grupo DASS, que está fazendo a oferta de aquisição. Serão 180 milhões de reais em 3 parcelas anuais e uma parte variável de 60 milhões de reais, condicionada a metas, não reveladas, durante os anos de 2022 e 2023. Na ponta do lápis, a Alpargatas perdeu dinheiro com o negócio. Em 2014, quando fechou a compra da participação que tem hoje, ela tinha desembolsado 318,2 milhões de reais. Já era mais do que o valor que vai receber agora. Se o investimento fosse corrigido pelo CDI, durante estes anos, o valor da participação da Alpargatas deveria valer quase 555 milhões de reais, ou seja, mais do que o dobro do que deve receber, segundo contas de analistas consultados pelo Radar Econômico. Em bom português, vai perder dinheiro. Numa versão mais conservadora, no mínimo, deixou de ganhar.

A empresa é dona da marca Havaianas e, na época que comprou a Osklen, pertencia ao grupo Camargo Correa. No ano seguinte, a companhia foi vendida para a J&F Investimentos, da família de Joesley Batista. Hoje, pertence à Itausa.