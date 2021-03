Advogados de Hapvida e Notre Dame já estão atentos à resistência do Cade

Os dois maiores grupos de benefícios de saúde do país, Hapvida e Notre Dame Intermédica, anunciaram a conclusão das negociações para a fusão das companhias. O Radar Econômico, há duas semanas, publicou em primeira mão a informação que a aprovação já havia sido dada pelos administradores dos dois grupos. Agora, os advogados que trabalham no negócio já começam a traçar a estratégia para reduzir a residência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Conforme relataram ao Radar Econômico, a expectativa é que o órgão antitruste seja razoavelmente crítico à fusão.

Nesta segunda-feira, 1º, no primeiro pregão após o anúncio oficial de que a fusão está concluída, as ações das duas companhias disparam. Após entrarem em leilão logo nos primeiros minutos de negociação, Hapvida e Notre Dame Intermédica sobem mais de 6%.

