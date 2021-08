Ação da Sabesp dispara com posse de Rodrigo Maia como secretário de Doria

As ações da Sabesp dispararam na bolsa de valores nesta sexta-feira, 20, depois que Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara dos Deputados e agora secretário do governador João Dória, disse em discurso de posse que a sua prioridade será privatizar a empresa de saneamento. Maia assumiu hoje como como secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo e garantiu que a venda da Sabesp será marca de sua gestão. Os papéis chegaram a subir 15% e, no começo da tarde, registravam alta de 10,7%.

A chegada de Maia no governo é vista como uma forma de o deputado federal ganhar novamente os holofotes já que estava sendo tratado como político de baixo clero, na Câmara, como contam algumas fontes próximas ao deputado. Maia também não teria pretensões de se candidatar a deputado pelo estado do Rio, o que a chegada a São Paulo deixa claro, já que isso tiraria ainda mais força política com eleitores fluminenses.