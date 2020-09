A Vivara percebe alta procura de joias como reserva de valor

Um fato tem chamado a atenção de executivos da joalheria Vivara. Com a alta do ouro, que chegou a bater 2.000 dólares a onça troy (31 gramas) em agosto, muitos compradores de joias o fizeram com a expectativa de guardá-las. A ideia de obter joias como reserva de valor há muito tempo já tinha se transformado numa memória longínqua. Apesar de ser mais garantido aos investidores que comprem ouro diretamente no mercado internacional devido aos mecanismos de negociação, a Vivara ainda não repassou a alta aos seus produtos. Ou seja, estão em promoção.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter