A união inédita de Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter e YouTube

As maiores redes sociais que atuam no Brasil fizeram uma união inédita para conscientizar o brasileiro da necessidade de se manter medidas de prevenção contra o coronavírus. A partir desta quarta-feira, 19, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter e YouTube serão invadidos pela hashtag #EuMeCuido. As redes chamaram os principais criadores de conteúdo de suas plataformas e figuras públicas com grande número de seguidores para contar suas histórias de cuidado, seja lavando a mão, usando máscara, mantendo distanciamento, e usando sempre a hashtag. A ideia é fazer uma grande mobilização e incentivar todas as pessoas a contarem suas histórias. A ideia é chegar aos quase 85% de brasileiros que usam as redes sociais no país. O Brasil registrou até agora quase meio milhão de mortos pela Covid-19 e apenas 18% da população tomou pelo menos uma dose de vacina.