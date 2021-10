A um ano da eleição, o que presidenciáveis pensam sobre o teto de gastos?

Atualizado em 1 out 2021, 19h17 - Publicado em 2 out 2021, 10h00

O famigerado teto de gastos, que tanto estressa o mercado financeiro, volta e meia retorna à pauta com o temor de que o governo Bolsonaro mande derrubar o teto. O ministro Paulo Guedes já avisou que a fatura integral dos 89 bilhões de reais em precatórios prevista para 2022 inviabilizaria o orçamento e para ter Bolsa Família reajustado furaria o teto. Bolsonaro e sua equipe, que buscarão a reeleição, tentam criar mecanismos para parcelar esse pagamento, jogar a conta para os próximos governos e assim conseguir aumentar as parcelas do Bolsa Família dentro do teto. Os possíveis concorrentes do presidente nas eleições de 2022, que acontecem daqui exatamente um ano, já discutem o que vão fazer com o dispositivo criado durante o governo de Michel Temer em 2016 e que tem validade por 20 anos.

Lula e Ciro Gomes já sinalizaram ser contrários ao atual modelo. Em seu Twitter, o petista disparou contra os banqueiros e o sistema financeiro, e garantiu que vai revogar o dispositivo. “Quando você dá 1 bilhão para o rico é investimento, e quando você dá 300 reais para o pobre é gasto?! Nós vamos revogar esse teto de gastos”, disse. Já para Nelson Marconi, economista mais próximo a Ciro, o teto precisa ser flexibilizado. “Da forma como o teto está colocado, é inviável para o país voltar a crescer. É muito rígido e está criando problemas para a implementação de políticas sociais e de infraestrutura. O investimento público, fundamental para a retomada, deve ser excluído do mesmo, e o mecanismo de correção de despesas deve levar em consideração o crescimento per capita da economia”, afirmou o economista para o Radar Econômico.

Doria e Leite têm mais simpatia pelo atual teto de gastos. O governador de São Paulo afirma que o dispositivo será cumprido à risca caso ele seja eleito. “Eu sou contrário a qualquer manobra para contornar o teto de gastos. Acho que ele existe para ser cumprido. Foi o teto de gastos que permitiu ao Brasil sair da crise de 2015-2016, recuperar a credibilidade e voltar a crescer. O teto impede o descontrole do gasto público, que leva a inflação e ao desemprego”, disse João Doria à coluna. Eduardo Leite, que disputa as prévias do PSDB com Doria, também acena para a manutenção do teto. “Pelo histórico do Brasil, é preciso ter uma regra que transmita sustentabilidade fiscal para o mercado. Temos consciência da dificuldade em preservá-lo, mas a ideia é manter o teto e priorizar reformas tributária e administrativa mais amplas para criar um novo modelo de administração do setor público”, revelou.