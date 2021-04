A tropa de choque de dez ministros na reunião de empresários com Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro levou dez ministros para o jantar que aconteceu na noite desta quarta-feira, 07, com empresários na mansão de Washington Cinel, em São Paulo. Ricardo Salles, Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, General Heleno, Carlos Alberto França, Marcelo Queiroga, Fábio Faria, Almirante Flavio Rocha, Roberto Campos Neto (do Banco Central) e Tarcísio de Freitas fizeram parte da tropa de choque do presidente. Ao fim do jantar, três ministros improvisaram uma coletiva com jornalistas para dizer que o jantar foi um sucesso. Bolsonaro repetiu o percurso feito uma semana antes pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que está se aproximando de empresários.

Segundo fontes presentes ao jantar, Bolsonaro falou do exemplo de “tratamento imediato” em Chapecó, cidade catarinense, foi aplaudido e ouviu discursos elogiosos de empresários sobre as fábricas de vacina no Brasil. Os empresários também falaram da importância das reformas. Leia mais detalhes do jantar neste link.