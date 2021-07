A política de Lula é ainda um mistério, diz Financial Times

O jornal Financial Times traz nesta segunda-feira, 19, uma reportagem sobre o crescimento da popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a corrida eleitoral de 2022, mas reforça que ainda é um mistério qual será o caminho que o ex-presidente vai trilhar se for eleito. Um dos principais jornais de economia do mundo lembra que Lula costuma dizer que suas ideias mudam quando os fatos mudam, mas que muitos se questionam se ele será pautado por uma vingança em função de sua condenação na Lava Jato e se vai ter uma economia como a do seu primeiro mandato, mais liberal, ou seguir a cartilha das gestões posteriores tanto dele quanto de Dilma Rousseff.

O jornal também ouviu uma série de aliados que dizem que um terceiro mandato será marcado por transações pragmáticas, valores progressistas e a proteção da democracia. Mas o jornal questiona o fato de Lula ser apoiador de longa data dos “governos opressores em Cuba e na Venezuela”. Recentemente, o ex-presidente expressou seu apoio ao governo de Miguel Díaz-Canel, de Cuba, depois dos protestos da semana passada.

Na economia, tem pelo menos um ponto caro aos mercados que Lula já deixou bem claro em suas redes sociais, como lembra o jornal: ele vai acabar com o teto de gastos.