A lição de Falconi sobre apagão de energia

“Ninguém sabia o que fazer exatamente naquela época. Chegaram a sugerir um apagão de até três horas. Uma maluquice total, porque os hospitais não tinham geradores — iria morrer muita gente. Somente depois de estipularmos a meta, que era a redução do consumo de energia, conseguimos estabelecer um plano. É preciso definir um plano de ação para cada tipo de indústria, serviço e comércio a partir de uma meta. Isso vai se desdobrando de acordo com as diferentes situações”.

VICENTE FALCONI, guru de gestão de empresários como Jorge Paulo Lemann e Jorge Gerdau, em entrevista à revista Veja, em junho de 2020, relembrando os dias em que assumiu o papel de consultor do governo Fernando Henrique Cardoso para resolver a crise de energia que levou ao apagão em 2001.