A lição de Anitta sobre a realidade

Hoje é dia de estreia na coluna Radar Econômico. “A lição de…” vai te trazer todo dia cedinho uma ideia, um pensamento, uma frase de alguém que sabe ou entende ou filosofa ou pensa a arte dos negócios e dos mercados. Poderia trazer aqui para a estreia um Jeff Bezos, um Warren Buffett, um Abílio Diniz, um Jorge Paulo Lemann, um Peter Drucker, um Elon Musk. Mas eu escolhi a poderosa Anitta, empreendedora de si mesma que dispensa apresentações e que lá em 2018 roubou a cena, em um evento de estudantes brasileiros em Harvard, que tinha na plateia empresários do gabarito de Lemann. Uma de suas frases mais marcantes daquele dia é uma lição sobre a realidade.

“Antes de cantar, eu nunca tinha ido à zona sul do Rio de Janeiro. Então é muito difícil você cantar o ‘barquinho vai, a tardinha cai’ (referência à Bossa Nova) se você nunca viu essas coisas. O funkeiro canta a realidade dele. Se ele acorda, abre a janela e vê gente armada e se drogando, gente se prostituindo, essa é a realidade dele. Para mudar as letras do funk, você tem que mudar antes a realidade de quem está naquela área.”