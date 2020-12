A irritação de Paulo Guedes com Luiz Fux

O ministro da Economia, Paulo Guedes, não ficou nada satisfeito com a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, de revogar a isenção de impostos para a importação de armas de fogo no Brasil. Ao secretariado, Guedes reclamou: “Eu sou o ministro da Economia. Não posso decidir nem incidência de impostos sobre o que quer que seja?”.

Como mostrou o Radar Econômico, a decisão da Câmara de Comércio Exterior, a Camex, segundo membros do colegiado, foi tomada pensando no estímulo ao comércio. Membros da câmara juram que os preceitos morais foram apreciados, mas que a decisão envolveu critérios absolutamente técnicos. As deliberações tributárias do STF, vale dizer, não vêm agradando nem mesmo entre os pares do Direito.

