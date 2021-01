A interjeição do agronegócio a João Doria sobre o aumento de ICMS

A decisão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de revogar o aumento de ICMS para alimentos e medicamentos genéricos foi fruto de muita conversa e pressões. Empresários do setor externaram a preocupação com os impactos da redução de 20% nos benefícios fiscais concedidos a alguns setores, como o agronegócio e o setor de saúde em meio a um recrudescimento da pandemia de Covid-19. Produtores agrícolas procuraram o secretário de Agricultura do estado, Gustavo Junqueira, para que intercedesse junto ao governador, alertando pelo risco de desabastecimento de alimentos nos mercados e possível aumento de preços com a medida. “Qualquer tributação do agro muda a matriz de custos de um setor muito bem sucedido”, alertou Junqueira ao governador. Foi atendido.

No caso dos medicamentos e insumos de saúde, o governador levou em consideração as manifestações negativas à medida, e externou à equipe econômica sua preocupação com o aumento, buscando soluções. Na quarta-feira 6, Doria anunciou pelas redes sociais que decidira pelo cancelamento de qualquer alteração de impostos em São Paulo. “Após reunião com a equipe econômica do Governo de SP, determinei o cancelamento de qualquer alteração de alíquota de ICMS em alimentos, medicamentos e insumos agrícolas. Na nossa gestão nada será feito em prejuízo da população mais vulnerável”, escreveu ele.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter