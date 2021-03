A gravidez anunciada em ‘banca’ de 30 perfis de fofocas no Instagram

A Mindy é uma agência de marketing de influenciadores novata e nasceu de uma parceria da presidente da Vevo, Fátima Pissarra, com a cantora Preta Gil. Preta disse que Fátima deveria agenciar artistas e falou de uma tal Pablo Vittar que ia estourar. Estourou. Assim como a Mindy. Além de gerenciar a rede de artistas do gabarito de Vittar, Luisa Sonsa, Cleo Pires, Lucas Locco, Kevinho, a agência montou uma “Banca” com 30 perfis de fofocas no Instagram, que possuem 140 milhões de seguidores, sendo 70 milhões de seguidores únicos. Foi juntando as duas coisas, celebridades e fofocas, que nasceu a ideia de uma ação de marketing com a Mondelez para a Páscoa deste ano. Pensando em estratégias para anunciar a gravidez de Lore Improta com o cantor Leo Santana, surgiu o insight de se fazer o anúncio simultaneamente em todos os perfis da “Banca”. “A Banca é como se fosse uma editora cheia de revistas como Tititi, Caras, Contigo e as marcas fizessem anúncios por lá”, diz Fátima Pissarra. Além disso, gravidez combinava com a campanha deste ano da Lacta: “ovo-metade”. Em dois dias, 15 milhões de pessoas foram impactadas.