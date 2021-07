A estatal que dá prejuízo, mas está no topo dos melhores salários

Das 46 estatais do governo federal, os números da Telebras chamam a atenção. A empresa teve prejuízos nos últimos cinco anos que, somados, ultrapassam mais de 1 bilhão de reais. Mas se de um lado a empresa dá prejuízo, de outro, figura no top 10 das estatais que melhor remuneram sua diretoria. O maior salário da Telebras, segundo relatório divulgado pelo Ministério da Economia, é de 675 mil reais por ano. O sistema Telebras foi que deu origem às telefônicas em operação no país, mas hoje basicamente cuida das políticas públicas de conexão à internet e demandas da estrutura governo. Existe uma expectativa sobre qual será seu papel na rede privativa de governo, judiciário e legislativo que será erguida com o leilão de 5G.