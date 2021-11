‘A chance é zero de votar a reforma administrativa’, diz deputado do PL

Enquanto o vai-não-vai do ingresso do presidente Jair Bolsonaro ao PL promete tomar conta do noticiário, as prioridades do ministro da Economia, Paulo Guedes, parecem encalacrar-se mais no Congresso Nacional. Vice-presidente da Câmara, o deputado do PL Marcelo Ramos (AM) brinca com o andamento da reforma administrativa na Casa, tida como fundamental por Guedes. “Essa nem o presidente quer. A PEC dos Precatórios já foi na marra e a chance é zero de votar a administrativa”, afirma ele. “Se botar para votar, perde. Não existe agenda de reformas”, diz. Na semana passada, Guedes elencou a proposta como prioridade, junto com a Proposta de Emenda Constitucional que permitirá ao governo dar vazão ao Auxílio Brasil.

Não é novidade que os deputados do Centrão estão insatisfeitos com a atuação do ministro da Economia. Um outro deputado do PL afirma que os parlamentares não têm boa-vontade com Guedes e que a falta de atenção do chefe da Economia com o Parlamento não melhora o relacionamento.