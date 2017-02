Museu de Nova York disponibiliza obras de arte na internet

O Museu Metropolitano de Arte de Nova York, o Met, disponibilizou obras de arte de seu acervo em uma plataforma online. No total, mais de 375 mil imagens agora estão em domínio público e disponíveis para serem vistas por qualquer pessoa. É possível baixar, compartilhar e até mesmo realizar algo impossível de se fazer em um museu no mundo, digamos, real: desenhar intervenções na obra original (sem qualquer restrição).

E esse é só o começou. O Met ainda possui outras 65 mil imagens para serem digitalizadas. Ela só não foram incluídas no projeto por ainda não serem de domínio público, ou seja, seria preciso pagar caso se quisesse vê-las.

Confira algumas obras de arte do Met, que já podem ser admiradas na internet (neste link):

zoom_out_map 1 /9 Lucas van Uffel, de Anthony van Dyck (MET Museum/Divulgação)

zoom_out_map 2 /9 Otto, Count of Nassau and his Wife Adelheid van Vianen, de Bernard Van Orley (MET Museum/Divulgação)

zoom_out_map 3 /9 The Lake of Zug, de Joseph Mallord William Turner (MET Museum/Divulgação)

zoom_out_map 4 /9 Landscape with Stars, de Henri-Edmond Cross (MET Museum/Divulgação)

zoom_out_map 5 /9 May Picture, de Paul Klee (MET Museum/Divulgação)

zoom_out_map 6 /9 Paris illustré, "Les fêtes foraines" (MET Museum/Divulgação)

zoom_out_map 7 /9 Landscape with Cottage, de Marie-Charles-Isidore Choiselat (MET Museum/Divulgação)

zoom_out_map 8 /9 Olive Trees at Collioure, de Henri Matisse (MET Museum/Divulgação)

zoom_out_map 9/9 The Rest on the Flight into Egypt, de Gerard David (MET Museum/Divulgação)

O Google fez antes

O Google também tem uma iniciativa parecida, que, segundo se declara, visa a democratização da cultura: a Google Arts and Culture (Google Arte e Cultura, em português). O projeto também reúne, num site, obras de arte espalhadas por diversos museus e instituições do mundo. Sem sair da frente da tela, é possível conhecer o Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro, ou o Sigmund Freud, da Áustria. Há ainda opções que abrangem outras áreas científicas do conhecimento, como o Museu Nacional de Ciências Naturais, do Taiwan, e o Mineralógico e Geológico da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Confira algumas imagens do projeto do Google: