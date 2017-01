Mortalidade por câncer cai 25% em 25 anos nos Estados Unidos

Foram 2,1 milhões de mortes por câncer a menos nos últimos 25 anos, nos Estados Unidos, de acordo com relatório anual da American Cancer Society (ACS), publicado na última quinta-feira, 5. Os dados equivalem a uma diminuição de mortalidade em 25% desde 1991.

Tal declínio acentuado no número de mortes causadas por tumores malignos se deve, principalmente, a uma queda constante do tabagismo, combinada aos avanços médicos na detecção precoce e no tratamento.

O relatório aponta maior queda na mortalidade ligada a quatro tipos de câncer: mama, próstata, colorretal e pulmão. A mortalidade associada ao câncer de pulmão caiu 43%, entre 1990 e 2014, entre os homens e 17%, entre 2002 e 2014, entre as mulheres. Já a mortalidade por câncer de mama diminuiu 38% entre 1989 e 2014. O declínio foi ainda mais significativo no câncer de próstata: 51% a menos de 1993 a 2014. No índice por doença colorretal, houve queda de 51% entre 1976 e 2014 em ambos os sexos.

De acordo com o relatório da ACS, haverá 1,68 milhão de novos casos de câncer nos Estados Unidos em 2017 e mais de 600.000 mortes por esta doença.

A incidência da doença na última década permaneceu estável entre as mulheres e diminuiu quase 2% por ano entre os homens. A taxa de mortalidade da doença reduziu em cerca de 1,5% ao ano para ambos os sexos. O relatório foi publicado no periódico científico Journal for Clinicians.