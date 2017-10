Conheça o segredo da felicidade dos suecos

O termo lagom (pronuncia-se “lagum”) tem origem na Suécia e representa uma vida equilibrada, mais lenta e livre de agitações. A palavra, em si, não tem tradução para o português, mas significa “nem muito, nem pouco“, apenas o suficiente.

“Os suecos vivem em seu próprio tempo. Eles param, observam, escutam e esperam. Aprendi que a beleza em desacelerar é o que nos ajuda a aproveitar os momentos e as coisas simples da vida”, explicou Niki Brantmark, autora do livro Lagom: The Swedish Art of Balanced Living (em tradução livre, Lagom: A arte sueca da vida equilibrada).

Segundo informações da versão on-line da revista americana Time, a britânica foi convidada por uma amiga escandinava a passar as férias no país, quando acabou se casando com um sueco e se estabelecendo definitivamente no local, onde também adotou o estilo de vida tranquilo.

“Há algo bastante relaxante e satisfatório sobre viver desta forma”, disse Niki. Abaixo, conheça seis maneiras de colocar o Lagom em prática, de acordo com a autora.

Mergulho matinal

Na Suécia, com mais de 11.500 quilômetros de costa e cerca de 100.000 lagos, não é de se admirar que eles gostem de banhar-se. Mas um tipo de banho ao ar livre se destaca: o “morgondopp“, um mergulho matinal que os suecos fazem pela manhã, até mesmo antes do café – principalmente entre maio e setembro, no final da primavera e no verão.

O mergulho na água fria, segundo Niki, ajuda a acordar, abrir a consciência e começar o dia de verdade. Mas não é preciso ter um lago escandinavo a sua disposição. Começar o dia com um banho gelado também pode ajudar. Apesar de não ser tão relaxante como um mergulho, você ainda perceberá os benefícios.

Sozinho ao ar livre

Outra prática muito comum é acampar sozinho durante a noite. No livro, Niki diz que não consegue realizar tal tarefa, mas que a prática a inspirou a sair mais vezes sozinha ao ar livre, por exemplo.

Segundo ela, é nesses momentos solitários que é possível apreciar o som e a brisa relaxantes da natureza. Esse “feitiço” natural permite que você desacelere, se desligue e fique sozinho com seus pensamentos, algo muito raro nos dias de hoje.

Guarda-roupa cápsula

O guarda-roupa sueco é apenas um armário prático e minimalista, criado para desestimular o consumismo e fazer com que as pessoas doem as roupas indesejadas e que não utilizam com tanta frequência.

Dessa forma, o ato de se vestir se torna mais versátil porque facilita a escolha de uma roupa, reduzindo tempo e energia em compras e lavanderia, além de ser mais econômico e sustentável – o que, segundo o estilo de vida, é o que torna as pessoas mais felizes.

Fazer uma pausa

Planejar-se para poder tomar um café e dar uma volta, mesmo que por alguns minutos durante o dia, é sempre bem-vindo. A prática é chamada de “fika paus” e pode envolver um colega de trabalho ou um vizinho, de maneira formal ou informal. O importante é dar um tempo para si mesmo e relaxar.

Alguns estudos já indicaram que pequenos intervalos durante o trabalho, por exemplo, podem ajudar na concentração e motivação, tornando a pessoa menos propensa a dores de cabeça e fadiga e até mais produtiva. Ou seja, tomar breves pausas regulares, como os suecos, pode ser peça-chave para uma vida mais satisfatória.

Aprender a ouvir

Durante uma conversa, um momento de silêncio pode ser um tanto quanto constrangedor. Mas para os suecos, o silêncio não precisa ser negativo. Em vez de tentar preencher o vazio com um comentário qualquer, eles tendem a refletir, seja sobre algo significativo que contribua para a conversa ou algum assunto que seja do interesse da outra pessoa.

De acordo com Niki, da próxima vez que você estiver nessa situação, tente desacelerar o discurso. Ouça o que o outro tem a dizer e reflita sobre o que eles dizem. Quando alguém terminar de falar, se for preciso, tome um tempo para refletir antes de responder.

Gentileza gratuita

Surpreender alguém com um ato inesperado de gentileza pode ser emocionante não só para a pessoa quanto para você; e como todos os aspectos do “lagom”, espalhar um pouco de felicidade não precisa envolver grandes gestos. Às vezes, os atos mais simples tem maior significado.