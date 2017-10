O mapa da economia

O ESCRITOR ARGENTINO Jorge Luis Borges publicou certa vez um pequeno tratado sobre o método científico: um conto de apenas um parágrafo a respeito de um império famoso por sua cartografia. A arte de fazer mapas se desenvolveu de tal forma nesse país que eles cresceram até atingir o tamanho natural — o mapa do império tinha o tamanho do império. Mas sua utilidade começou a ser questionada, e as gerações seguintes abandonaram a prática. Restaram ruínas do mapa. “Em todo o país não há outra relíquia das Disciplinas Geográficas.” A mensagem: para ter utilidade, todo mapa — ou qualquer modelo científico — precisa simplificar a realidade. Se quisermos trafegar país afora, interessa pouco anotar árvores ou casas. Mas estradas e cidades são imprescindíveis.

Essa digressão vem bem a calhar após o anúncio do Prêmio Nobel de Economia deste ano. Richard Thaler tem uma história curiosa. Foi um aluno medíocre. Recusado como professor repetidamente pelas universidades, acabou se empregando como consultor — até ser demitido, aos 27 anos. A Universidade de Rochester lhe deu, afinal, uma vaga temporária. Seu orientador dizia que ninguém esperava muito dele. O cultuado psicólogo Daniel Kahneman, Nobel de Economia de 2002, disse que Thaler havia sido preguiçoso.

Foi Kahneman, aliás, que transformou sua vida. Thaler escrevera uma lista de ações do dia a dia que considerava irracionais. Elas violavam a base da teoria econômica: a de que somos dotados de uma racionalidade extrema. Seus pares lhe davam pouca atenção. Diziam saber que as pessoas ocasionalmente eram irracionais, mas isso seria apenas um desvio aleatório do padrão. O pressuposto da racionalidade seria uma simplificação da realidade necessária para melhor entendê-la — como as estradas e as cidades no mapa.

Thaler achava o contrário. Somos irracionais em boa parte do tempo. Estava a ponto de abandonar a profissão quando deparou com as pesquisas de Kahneman e seu parceiro, Amos Tversky, que estudavam a irracionalidade do ponto de vista psicológico. Foi o empurrão de que precisava. Em um dos experimentos que desenvolveu, conferia 20 dólares a estudantes para que dividissem como quisessem com outra pessoa. Surpreendentemente, a divisão resultava justa: os estudantes pegavam para si mais ou menos metade do dinheiro. O valor da justiça se sobrepunha ao anseio de tirar o máximo de proveito pessoal — o esperado segundo a visão neoclássica. Mas o resultado mudava quando aos estudantes era dado o poder de extorquir dinheiro do outro. Ninguém roubava nada, em compensação embolsava o total de 20 dólares.

A insistência de Thaler lhe valeu, além da mais alta distinção acadêmica, mais de 1 milhão de dólares. A dúvida, porém, permanece: qual mapa melhor explica a economia? Os economistas comportamentais reduziram muito da certeza em torno da versão clássica. Mas não a ponto de irem para o centro do palco. Para Paul Krugman, outro Nobel, é possível que cada visão ajude a decifrar áreas diferentes da economia. Os economistas já não eram famosos por suas previsões quando tinham apenas um mapa onde olhar. Estarão menos perdidos com dois?

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2017, edição nº 2553