Ex-senador colombiano é detido como 2º implicado em caso Odebrecht

O ex-senador colombiano Otto Nicolás Bula Bula se tornou neste sábado o segundo detido no país pelo caso de subornos da construtora Odebrecht, informou a Procuradoria Geral da Nação.

De acordo com o órgão, Bula Bula “foi capturado ao meio-dia deste sábado por unidades do Corpo Técnico de Investigação” e será acusado por “crimes de suborno por dar ou oferecer, e enriquecimento ilícito de particulares”.

Segundo documentos divulgados no dia 21 de dezembro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Odebrecht pagou aproximadamente US$ 788 milhões em subornos em 12 países da América Latina e África, entre eles Colômbia, onde teria entregado mais de US$ 11 milhões entre 2009 e 2014.

No dia 12 de janeiro as autoridades colombianas detiveram Gabriel García Morales, vice-ministro de Transporte durante o governo do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), por suposto envolvimento no caso.

Um primeiro pagamento de US$ 6,5 milhões foi feito aparentemente a Morales para conseguir a concessão do trecho dois da Rota do Sol, via que liga o interior do país à costa do Atlântico.

Em comunicado, a Promotoria informou que foi feito “um segundo pagamento, no valor de US$ 4,6 milhões, para a concessão da via Ocaña-Gamarra”, no nordeste colombiano.

“A entidade estabeleceu que a filial na Colômbia da Odebrecht contratou em 5 de agosto de 2013 Otto Nicolás Bula Bula, através da modalidade de honorários por resultado ou cota de sucesso, com o objetivo de obter o contrato da via Ocaña-Gamarra a favor da Concessionária Rota do Sol S.A.S”.

O procurador-geral da Colômbia, Néstor Humberto Martínez, afirmou na sexta-feira que em breve o país conhecerá o nome de novos envolvidos no caso Odebrecht.

