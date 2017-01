Polícia encontra técnico do Atlético Goianiense

A Polícia Civil de Goiás informou, por meio de nota oficial, que Marcelo Cabo, técnico do Atlético Goianiense, foi, enfim, encontrado e está bem após ter sumido por aproximadamente 40 horas. O delegado Kleyton Manoel Dias explicou que não será divulgado qualquer detalhe sobre o caso até a coletiva de imprensa, marcada para às 10 horas (horário de Brasília) desta terça-feira, na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Depois de dirigir a equipe do Atlético-GO no amistoso contra o Gama, no último sábado, Marcelo Cabo foi a uma festa acompanhado de dirigentes do clube. Depois, chegou a ser visto em seu prédio, no Jardim Goiás, por volta das 3 horas da madrugada de domingo, mas ficou no local por poucos minutos no local e, em seguida, desapareceu, sem carregar documentos ou celular.

Dessa forma, sem obter notícias ou contato, o Atlético-GO decidiu registrar um Boletim de Ocorrência por volta das 14 horas desta segunda. Desde então, se iniciou a busca para encontrar Marcelo Cabo. O drama durou até às 20h40, quando a Polícia Civil anunciou que já o havia localizado.

Aos 50 anos, Marcelo Cabo viveu seu melhor momento na carreira ao levar o Atlético-GO ao título Brasileiro da Série B em 2016, superando o favoritismo do Vasco, com uma campanha de 22 vitórias, 10 empates e apenas seis derrotas. Carioca, Cabo começou no Bangu, em 2004, e foi auxiliar de Marcos Paquetá na Arábia Saudita, além de comandar um clube dos Emirados Árabes. Além disso, trabalhou ao lado de Jorginho e Dunga na comissão técnica da seleção brasileira.

(com Estadão Conteúdo)